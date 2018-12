PHOTOS - Son et lumière sur la cathédrale de Nantes à partir de ce jeudi soir

Après "IllumiNantes" en 2014 et "l'Odyssée des rêves" en 2016, voici "Lucia", le nouveau spectacle de son et lumière projeté sur la cathédrale de Nantes entre le 20 et le 28 décembre. Cette année le thème sera le "Noël slave".

Nantes, France

Du rose, du orange, du bleu, du vert, des animaux et des petits personnages colorés qui dansent sur la neige et jouent de la flute, des bâtiments aux courbes orientales et des sapins décorés de fleurs... Tout ce joli monde se promène sur la façade de la cathédrale de Nantes, faisant ressortir ses moindres reliefs. En fond sonore, La danse de la fée dragée dans Casse-Noisette, Les yeux noirs de Daniel Collin, Success Story de Gabriel Yared ou encore le désormais traditionnel Ave Maria, interprété cette année par Natalie Dessay. Voilà le spectacle de son et lumière "Lucia" qui sera projeté à partir de ce jeudi soir.

Après "IllumiNantes" en 2014 (50 000 spectacteurs) et "l'Odyssée des rêves" en 2016 (150 000 spectateurs), le thème de cette année 2018 est le "Noël slave", un spectacle inspiré de l'oeuvre du peintre Alain Thomas, qui a beaucoup représenté des scènes slaves particulièrement colorées. "Je suis bluffé du résultat, par rapport aux autres années. Surtout par la profondeur qui a été donnée aux personnages", affirme l'artiste, qui a pu assister à une projection en avant-première mercredi soir. "C'est très émouvant, car quand on est dans la solitude de l'atelier, on n'imagine pas que son oeuvre puisse être projetée sur une cathédrale".

"C'est un univers qui ramène à l'enfance", estime de son côté Franck Marty, le directeur artistique, qui a conçu le spectacle avec son équipe d'une douzaine d'infographistes. "Un univers hors du temps, naïf mais qui représente aussi 50 ans de peinture", poursuit-il.

"Un univers flamboyant, poétique, imaginaire, décrit de son côté Wilhem Thomas, l'un des co-producteurs du spectacle. C'est un peintre au jardin d'Eden. C'est une invitation au rêve".

Le thème cette année : Noël slave, inspiré de l’œuvre d’Alain Thomas pic.twitter.com/RXewxd8A08 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 19, 2018

Un travail de fourmis

"Il faut un mois de travail pour créer une seule image fixe", affirme le directeur artistique. Le spectacle fait 13 minutes en tout. "C'est un travail d'enlumineur. On utilise la tablette graphique et on redessine chaque image en ayant la cathédrale en fond, précise Franck Marty. C'est un éloge de la lenteur dans un monde qui va toujours plus vite, et un pont entre deux époque : le XVe siècle de la cathédrale d'un côté, et nos outils dernier cri de l'autre."

Illuminations 2018 sur la cathédrale de Nantes. Copier

Un événement sécurisé

Quelques jours après l'attentat de Strasbourg, le spectacle Nantais sera sécurisé au maximum. 65 agents de sécurité et 30 bénévoles seront mobilisés en plus des policiers pour contrôler les entrées sur la place de la cathédrale. La circulation sera arrêtée pendant la représentation. Tous les sacs seront fouillés, évitez donc de ramener des paquets cadeaux avec vous car ils seront ouverts !

Infos pratiques

La première représentation aura lieu ce jeudi soir à 19h30, cinq représentations sont projetées tous les soirs du 20 au 28 décembre (sauf le soir du 24 décembre), toutes les demi-heures. Attention, les horaires ne sont pas les même tous les soirs, en fonction des messes (voir photo). Les représentations les plus prisées sont généralement celles du 20, du 25 et du 28 décembre, notamment les premières dans la soirée. Pour éviter la foule, mieux vaut donc privilégier les séances à partir de 20h30. Pensez à arriver une vingtaine de minutes en avance, pour passer la sécurité. Un accès fauteuils roulants est prévu. Le spectacle est gratuit.

Les horaires des séances changent en fonction des messes. © Radio France - Jade Peychieras

Noël slave sur la cathédrale de Nantes. © Radio France - Jade Peychieras

Noël slave sur la cathédrale de Nantes. © Radio France - Jade Peychieras