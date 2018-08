Île Nouvelle, Blaye, France

A découvrir cet été, au cœur de l'Estuaire de la Gironde, l'île Nouvelle. C'est une île de 6 kms de long et 700 m de large, située en face de Blaye et de Cussac-Fort-Médoc. Ce bout de terre de 300 hectares était pendant plus d'un siècle exploité par l'homme. D'abord propriété viticole, puis maïsicole. Il a compté jusqu'à une cinquantaine d'habitants. Les derniers l'ont quitté en 1975. Propriété du Conservatoire du Littoral et désormais gérée par le département de la Gironde, l'île a été rendue à la nature et est devenu un véritable laboratoire de la biodiversité. Endommagées par les tempêtes de 1999 et de 2010, les digues n'ont pas été réparées ce qui a permis de "renaturer" cet espace naturel protégé et d'en faire un lieu d'observation privilégié de la faune et de la flore. 200 espèces d'oiseaux la peuplent, soit le double d'il y a 10 ans. Le conseil départemental a investi cinq millions d'euros pour créer des espaces promenade et réhabiliter les bâtiments existants. Et tout l'été, des animations y sont organisées, spectacles ou balades naturalistes. Quatre mille visiteurs y sont accueillis chaque année.

L'île a compté une cinquantaine d'habitants. © Radio France - Pierre-Marie Gros

Charles Coup, l'un de deux guides naturalistes embauchés jusqu'en septembre pour vous faire découvrir l'endroit. © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les constructions au milieu de la verdure. © Radio France - Pierre-Marie Gros

Infos pratiques :

Départs possibles de Blaye, de Cussac-Fort-Médoc, mais aussi de Bordeaux et de Vitrezay, en Charente-Maritime. Seule la traversée en bateau est payante. Tous les renseignements sur les animations à retrouver sur gironde.fr/ilenouvelle.