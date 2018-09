Villars, France

Une équipe de tournage s'est installée en Périgord depuis une semaine. Elle vient tourner le téléfilm La fin de l'été. Produit par la société Albertine, il sera diffusé sur Arte courant 2019. C'est l'histoire d'Ali, un ado qui vient passer ses vacances en Dordogne et qui y découvre les frissons des premiers amours. L'intrigue tourne aussi autour de son grand-mère, qui découvre que sa femme tombe gravement malade.

Dans le casting, on retrouve Christiane Millet et Bernard Lecoq, qui revient en tournage en Dordogne pour la troisième fois, avec toujours le même plaisir.

"Je suis toujours ébloui par les beaux paysages", confie l'acteur. Réalisé par Hélène Angel, le téléfilm nécessite un mois de tournage en Dordogne. Environ 70 figurants périgourdins ont voulu tenter l'expérience du cinéma et participent aux prises de vue.

"C'est trop bien de découvrir les coulisses, de voir tout ce qu'on peut pas voir à la télé, toutes les caméras, les personnes qui travaillent autour", raconte Noa, 12 ans, collégien à Périgueux. Après cette première expérience, l'ado a trouvé sa vocation veut devenir acteur.

Ce mardi 25 septembre, le tournage a lieu dans la salle des fêtes de Villars, en Périgord vert. On y tourne une scène de repas de mariage. Et dans le rôle des époux... Camille et Benoit, deux habitants d'Excideuil. Cet imprimeur et cette infirmière se sont mariés il y a tout juste un mois et se sont lancés un défi.

"Je n'ai pas prévenu mon mari et je nous ai inscrits", plaisante la jeune mariée. "C'est chouette de pouvoir remettre sa robe et son costume de mariage", ajoute Benoit, enthousiasmé à l'idée de découvrir le fonctionnement d'un tournage de cinéma.

Bernard Lecoq, sur le tournage de "La fin de l'été", en Dordogne. © Radio France - Emeline Ferry

Au centre, la réalisatrice Hélène Angel. © Radio France - Emeline Ferry

Corentin Jamet et Talik Ariss, deux jeunes comédiens au coeur de l'intrigue. © Radio France - Emeline Ferry

Une scène de repas de mariage est tournée dans la salle des fêtes de Villars. © Radio France - Emeline Ferry