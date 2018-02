Le dernier chapitre de la saga "Belle et Sébastien", tourné comme les deux premiers en Haute-Maurienne sort en salle ce mercredi 14 février. La Vallée attend une retombée économique.

Le dernier opus de la saga "Belle et Sébastien", une reprise de la série télévisée de 1965, sort en salle ce mercredi. Le dernier et ultime numéro, réalisé par l'acteur français Clovis Cornillac a été comme les deux premiers tourné en Haute-Maurienne.

Pour la région, c'est un plus. Des centaines de touristes viennent chaque année dans le hameau de l'Ecot, à Bonneval ou encore à Bessans pour visiter les lieux de tournage.

L'église de Bonneval-sur-Arc où a été tournée une scène du 3. © Radio France - Caroline Pomès

L'école de Bonneval a servi au tournage du dernier opus. © Radio France

De + 7% à 11% de séjour "Sur les traces de Belle et Sébastien"

Depuis le premier épisode en 2013, l'office de Tourisme a vu la fréquentation de ses séjours "Sur les traces de Belle et Sébastien" augmenter. En 2013, +7% de ventes et après le deuxième épisode en 2015, plus de 11%. L'office de tourisme de la Haute-Maurienne Vanoise rappelle tout de même qu'il ne sait pas si c'est lié aux sorties des films mais c'est un sacré boum des ventes.

"Ma mère a vu le village dans le film et elle a tout de suite loué un chalet. Ça fait 3 ans qu'on y vient maintenant" - Tania.

Dans le village de Bonneval-les-Arcs, les touristes passent leurs vacances dans la région grâce au film. C'est le cas de Tania et sa mère. "Ma mère a vu le village dans le film et elle a tout de suite loué un chalet. Ça fait 3 ans qu'on y vient maintenant."

Dans la Vallée aussi, le film est devenu culte. Naëlle, 8 ans est complètement fan. Elle a passé le casting pour être figurante. Dans le 3e épisode, elle joue Marie, une amie de Sébastien.

Naëlle joue le rôle de Marie dans "Belle et Sébastien : le dernier chapitre". © Radio France - Caroline Pomès

Cette jeune fille de la Vallée a eu la chance de vivre la vraie aventure "Belle et Sébastien". Celle que des centaines de personnes viennent chercher été comme hiver en Haute-Maurienne.