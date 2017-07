PHOTOS - Tour de France : les plus belles images de cette 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Marcel Kittel et Edvald Boasson-Hagen, arrivés sur la même ligne à l'arrivée de la septième étape du Tour, ont été départagés à la photo-finish. C'est l'Allemand Kittel qui remporte cette étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges. Retrouvez les plus belles images de cette étape au suspens inattendu.

Le départ à Troyes

© Maxppp -

Marcel Kittel, concentré, juste avant le départ

© Maxppp -

Christopher Froome reste en jaune à l'issue de cette 7e étape (ici sur la ligne de départ)

© Maxppp -

L'étape de 213,5 km s'est faite en plein soleil

© Maxppp -

Les Jeunes Agriculteurs font le show

© AFP -

Il a fait jusqu'à 33 degrés

© Maxppp -

Au milieu des champs, un cheval...

© AFP -

... des vaches...

© Maxppp -

... et un tracteur.

© Maxppp -

Le peloton

© AFP -

On a retrouvé le diable, comme chaque année

© AFP -

Le sprint sur la ligne d'arrivée

© Maxppp -

La photo-finish, à un cheveu !

© AFP -

Marcel Kittel l'emporte sur Edvald Boasson-Hagen

© AFP -

C'est la 3e victoire d'étape du coureur allemand...

© AFP -

...qui chipe aussi le Maillot Vert à Arnaud Démare