PHOTOS : un air de printemps au carnaval d'Auxonne ce dimanche

Par Romane Porcon, France Bleu Bourgogne

Ce dimanche 3 mars, à Auxonne, 25 chars et 900 personnes costumées ont défilé dans les rues de la ville. Pour la 97e édition, les spectateurs ont échappé à la pluie et ont pu profiter des fanfares et des confettis. Retour en images.