VIDEO - Un baptême de l'air pour 18 jeunes castelroussins !

Les jeunes sont montés à bord de l'Antonov et ont fait un vol d'une vingtaine de minutes

Châteauroux, France

Sur la piste de l'aéroport de Châteauroux-Déols, un Antonov 2 vole parfois la vedette aux voltigeurs qui enchaînent les acrobaties pour les championnats du monde. Il est possible de monter à bord et de réaliser un baptême de l'air. Un vol d'une vingtaine de minutes. C'est le cas de 18 jeunes du Pôle des ados de Châteauroux. L'événement a été possible grâce à la générosité de Valentin Halfon, de la société HV Escaliers Concept.

Vue sur le cockpit de l'Antonov © Radio France - Jérôme Collin

"C'était trop bien ! Des sensations fortes, de la peur, mais c'était génial. Il nous a un peu fait bouger mais on n'a pas fait de loopings sinon on aurait eu la tête à l'envers", sourient les jeunes à la descente de l'avion. Pas question en effet de faire de la voltige aérienne, mais l'expérience sera inoubliable, à n'en pas douter.

L'Antonov 2 juste après son atterrissage sur la piste de l'aéroport de Châteauroux-Déols © Radio France - Jérôme Collin