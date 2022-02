Photos : un bateau pirate, réplique d'un galion du 18e siècle, désormais à quai à Saint-Malo

Un nouveau venu à Saint-Malo. Depuis la fin du mois de janvier, le Wodnik est amarré près du centre-ville. Ce bateau pirate, réplique d'un galion espagnol du 18e siècle a été fabriqué vers 1950 en Pologne. Clarisse Béchu et Gilles Mauffait, un couple de malouins, en ont fait l'acquisition l'été dernier. Wodnik est un mot polonais voulant dire "verseau".

Gilles Mauffait, le nouveau propriétaire du Wodnik. © Radio France - Elie Abergel

Un rêve un peu fou

Un rêve "un peu fou", commence Clarisse Béchu, qui a eu un coup de foudre immédiat pour ce voilier de 23 mètres de long. "Il y a un grain de folie derrière tout cela, on l'a trouvé sur Internet, mon mari est parti tout seul en Espagne le voir. La deuxième fois on y est allés ensemble, et c'était une évidence, on allait tout faire pour essayer de le ramener", ajoute-t-elle.

La barre du Wodnik © Radio France - Elie Abergel

"C'est vraiment le gros coup de cœur, le coup de foudre. On a ressenti quelque chose de très fort en montant dessus. On l'imaginait dans le port de Saint-Malo, il y a toute sa place", sourit Clarisse Béchu. Son bateau pirate a hérité de ce surnom car il a été utilisé pour la série télévisée espagnole "Piratas".

L'intérieur tout en bois de la réplique du galion. © Radio France - Elie Abergel

Deux mois de navigation

Le voilier vient d'Alicante en Espagne, il a mis deux mois pour rallier Saint-Malo, en faisant la route en décembre et janvier. Gilles Mauffait, le mari de Clarisse parle lui aussi de coup de foudre pour ce bateau. Il va désormais réparer des parties du voilier, mais surtout ne pas le restaurer entièrement.

Un des épais mat du voilier. © Radio France - Elie Abergel

"Il faut qu'il reste dans son jus, il est très bien comme ça", explique-t-il. Pour le moment le voilier peut rester à quai à Saint-Malo jusqu'à la fin de l'année. Clarisse et Gilles ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire précisément, mais ont déjà quelques idées. "L'idée serait de faire de la réception, pour les entreprises, les fêtes, les anniversaires", assure le chef d'entreprise à la retraite.