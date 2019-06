PHOTOS - Une belle renaissance pour le plan d'eau de la Haie Traversaine dans le Nord Mayenne, nouveau parc aquatique

Près de 500 personnes sont venues sur ce nouveau site ce samedi, et la moitié de ce public a profité des jeux aquatiques.

La Haie-Traversaine, France

Le parc aquatique de la Haie Traversaine dans le Nord Mayenne est ouvert depuis ce samedi 22 juin. C'est une deuxième vie pour le plan d'eau, après la fermeture il y a quasiment deux ans de la base de voile.

Désormais, l'association May'N'Loisirs a installé une vraie base de loisirs : paddle, kayak, plage, jeux gonflables, etc. C'est le début pour tout le monde, pour les bénévoles comme pour les visiteurs donc on tâtonne un peu.

Charlotte, une bénévole, est à l'accueil et aux petits soins pour les visiteurs. "Je vous remets le bracelet jaune pour le forfait "une heure". Je vous laisse aller chercher le gilet de sauvetage, juste sur votre gauche et c'est classé par taille et par portant", explique-t-elle.

Avant de profiter des jeux dans l'eau, chaque personne doit enfiler un gilet de sauvetage. © Radio France - Aurore Richard

Les visiteurs peuvent ensuite se diriger vers les structures gonflables. Ils reçoivent quelques consignes d'une surveillante de baignade et ils peuvent partir profiter.

Sur les jeux gonflables, il n'y a pas de souci avec le règlement mais Justin, un autre nageur-sauveteur a de quoi faire sur la plage. "S'il-vous-plaît, est-ce-que vous pouvez vous diriger dans la zone de baignade ? Là, c'est l'accès aux jeux aquatiques", rappelle le jeune homme.

Un snack avec boissons, glaces, frites, etc.

Il va falloir un peu de temps pour s'habituer au règlement. Au snack, derrière les fourneaux, Jean-Michel doit lui aussi trouver ses marques et envoyer ses premiers steaks-frites."On a assez de stock. On est parti sur une base de 45-50 repas le midi donc ça part gentiment et c'est ce qui faut pour nous mettre dans le bain", estime le cuisinier bénévole.

Tables en terrasses ou à l'intérieur, tout est prévu au snack. Le cuisinier, c'est Jean-Michel, un bénévole de May'N'Loisirs. © Radio France - Aurore Richard

S'il a plus de clients, Jean-Michel commandera plus de boissons, il devra s'adapter. Même chose pour les saisonniers : ils étaient sept pour près de 500 personnes le premier jour mais un bénévole peut toujours être appelé en renfort.

Le parc aquatique est ouvert tout l'été, jusqu'à la fin août, tous les jours de 11 heures à 18 heures, et même 20 heures le samedi. Le plan d'eau va d'ailleurs accueillir les championnats de France de canoë kayak au mois de juillet avec 550 courses sur quatre jours.