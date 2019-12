PHOTOS - Un Bourguignon ouvre sa distillerie de spiritueux au pays des grands vins

Meursault, France

Au pays du bon vin, c'est le boom des distilleries. "On constate dans le monde de la distillation, ce que l'on a constaté il y a quelques années dans le monde de la bière avec les micro-brasseries", analyse Charles-Guillaume Simon qui a créé sa distillerie artisanale, le Clos Saint Joseph, à Meursault en Côte-d'Or. "On revient, petit à petit, à la volonté de vouloir consommer local, de savoir quel producteur a produit l'alcool que l'on consomme. Il y a un retour vers la qualité. On va de plus en plus chercher les noms de domaines, plutôt que les maisons de négoce", poursuit le Bourguignon.

Dans la cave de la distillerie du Clos Saint Joseph à Meursault en Côte-d'Or. © Radio France - Justine Dincher

Ce petit-fils de vigneron et bouilleur de cru mâconnais a fait des études de commerce, il a ensuite entamé une carrière dans la finance dans le secteur de la parfumerie, avant de monter son entreprise en Côte-d'Or en 2016. "C'est un projet qui me tenait à cœur. L'idée est venue progressivement de travailler des alcools de fruits, en ayant notre propre verger", explique-t'il.

Un digestif sur la route des vins

Son activité grandit de mois en mois. 2.000 bouteilles de gin, de liqueurs, de Marc de Bourgogne et d'eaux de vie ont été vendues cette année, principalement à des professionnels. La très grande majorité de sa production s'écoule en France, le reste en Belgique.

La gamme de spirritueux porduits au Clos Saint Joseph. © Radio France - Justine Dincher

Charles-Guillaume Simon profite de la renommée du village de Meursault, connu pour ses vins, afin de faire connaître. "Les importateurs, les distributeurs, les cavistes et les restaurateurs connaissent la ville. Le fait de rester à Meursault nous permet d'être attractifs. Nous sommes dans un univers où tout le monde connaît le vin, mais le monde des alcools est encore à découvrir", s'enthousiasme le chef d'entreprise qui vient de s'offrir un alambic flambant neuf pour faire face à la demande croissante.