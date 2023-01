PHOTOS - Un chantier à 35 mètres du sol sur la coupole de la cathédrale de Strasbourg

C'est un chantier exceptionnel qui se déroule en ce moment même sur la cathédrale Notre Dame de Strasbourg. L'Etat a fait poser un gigantesque échafaudage à l'arrière du bâtiment. Il a fallu plus de 4 mois pour le construire. Avec un objectif : restaurer la coupole de la croisée du transept. En d'autres termes : refaire une jeunesse à la grande coupole du moyen âge construite en l'an 1200. Elle se situe juste au dessus du chœur, sous la tour Klotz.

ⓘ Publicité

La coupole vue de l'intérieur, avec ses briques du moyen-âge © Radio France - Antoine Balandra

Le chantier va durer au total 21 mois. Il doit s'achever dans le courant de l'année 2024. Les travaux se déroulent au plus près des briques posées au moyen-âge. Une situation rarissime explique Alexandre Cojannot, conservateur régional adjoint des monuments historiques. "C'est extraordinaire, cela n'arrive presque jamais. On peut supposer qu'un échafaudage comme celui-ci a été monté au XIXe siècle lorsqu'on a purgé les enduits. Mais depuis il n'y a rien eu. Et là on est vraiment dans la cathédrale comme les constructeurs au moyen-âge" dit-il.

Car l'urgence pour l'instant, sous la coupole, c'est de purger les sels qui abîment les briques. Sur la plateforme montée pour l'occasion, des spécialistes du laboratoire BPE testent en ce moment des compresses pour déterminer laquelle sera la plus efficace.

Des spécialistes travaillent à purger les briques des sels accumulés suite à la présence de ciment © Radio France - Antoine Balandra

"Pendant de nombreuses années, l'extrados de la coupole a été recouvert de ciment. On a eu des pénétrations d'eau qui ont fait migrer des sels propres au ciment. On les retrouve à l'intérieur de la coupole au fil des années" explique un spécialiste du laboratoire. Il fallait donc retirer ses sels, avant d'appliquer un nouvel enduit, les briques de l'an 1200 étant fortement dégradées, car ayant été piochées à la fin du XIXe siècle.

Dans les entrailles de la cathédrale, juste au dessus du choeur © Radio France - Antoine Balandra

Transparence de la tour

Un étage au-dessus, sous la tour Klotz, 40 tonnes de ciment qui recouvraient l'extérieur de la coupole romane ont été extraits.

La coupole au dessus du choeur, vue depuis sa face extérieure. Elle sera recouverte de plomb après avoir extrait 40 tonnes de ciment © Radio France - Antoine Balandra

Un nouveau revêtement en plomb va être posé, plus léger, et surtout moins dangereux pour la coupole. Les abat-sons qui obstruaient les ouvertures de la tour vont ensuite pouvoir être retirés raconte Pierre-Yves Caillault architecte en chef des monuments historiques. "Une fois le revêtement déposé, la coupole sera à nouveau protégée. Cela permettra de rouvrir les baies de la tour qui l'enveloppe à l'extérieur. Pour retrouver la transparence et voir le ciel à travers les baies. Cela va redonner de la légèreté à la tour néo-romane construite au XIXe siècle" détaille-t-il.

Les abat-sons (ici en noir dans les ouvertures) de la tour Klotz, construite au XIXe siècle, vont être retirés © Radio France - Antoine Balandra

La tour sera donc à nouveau "transparente", les Strasbourgeois pourront à nouveau voir au travers s'ils sont placés dans l'axe. Une nécessité aussi architecturale : les tours sont très souvent percées d'ouvertures, pour que le vent n'exerce pas trop de contraintes sur elles. Coût global des travaux 1.700.000 euros financés à 100% par l'Etat.

L'échafaudage au dessus du choeur de la cathédrale © Radio France - Antoine Balandra

Au pied de la tour Klotz, une forêt d'échafaudages © Radio France - Antoine Balandra