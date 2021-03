PHOTOS - Un chantier de 36 mois a débuté pour réhabiliter le palais des Consuls à Rouen

Un chantier colossal de 36 mois a débuté pour réhabiliter le palais des Consuls à Rouen. Le bâtiment sera remis aux normes et les éléments architecturaux précieux conservés. La bâtiment doit accueillir des logements sociaux, un hôtel de luxe, des apparts-hôtels et des appartements de standing.

Il y en a 36 mois de travaux. Rendez-vous en octobre 2023 environ. Il s'agit des travaux de réhabilitation du palais des Consuls. Ce gros bâtiment de 10.000 mètres carré sur le quai de Seine rive droite à Rouen, à côté de l'Opéra, abritait jusqu'ici le tribunal de commerce et la CCI (Chambre de commerce et d'industrie). Le chantier de 36 mois a commencé en octobre dernier mais les choses sérieuses ont commencé en janvier dernier. Le bâtiment va être intégralement rénové.

Les étages à nu vont être intégralement réhabilités © Radio France - Olivia Cohen

Le premier Palais des Consuls date de 1743, il est détruit par un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit dans les années 50 avec quelques petites merveilles à l'intérieur. Un escalier monumental, des bas-reliefs sculptés (enfin moulés dans du staff) et un salon d'apparat, qui sera conservé avec l'identique avec son parquet en bois et ses lustres.

Le fresque du salon d'apparat moulée dans le staff est une création de Sylva Bernt © Radio France - Olivia Cohen

Le reste, murs et matériaux, tout sera remis aux normes. Le bâtiment n'est pourtant pas classé, alors tous les élements remarquables à l'intérieur auraient pu être détruits en toute légalité mais le promoteur qui a racheté le bâtiment a choisi de les conserver.

Le salon d'apparat sera probablement la pièce maîtresse du futur hôtel 5 étoiles qui va prendre ses quartiers dans le Palais des consuls mais le lieu est tellement grand qu'il accueillera aussi une résidence senior, des apparts-hôtels, des logements sociaux et des appartements de standing qui jouiront, grâce aux terrasses au dernier étage, d'une superbe vue sur l'île Lacroix et la cathédrale.

Il y aura un parking mais malheureusement, l'abri anti-atomique va être détruit. Trop vétuste.