PHOTOS - Un couple de retraités crée chaque année la "maison de Noël" près de Besançon

Beure, France

Des centaines de guirlandes lumineuses, des bonhommes de neiges, des Pères Noël scintillants... depuis 40 ans environ, Josiane et Mario Chiappinelli, tous deux retraités, décorent l'extérieur et l'intérieur de leur maison pour les fêtes.

La maison s'illumine de début décembre jusqu'à l'épiphanie. "Les voitures se garent en face sur la grande route et ils restent parfois dix minutes à regarder, raconte Josiane Chiappinelli, 69 ans. _Les enfants ont le visage collé au carreau_, c'est un petit moment de rêve."

Même la journée, la "maison de Noël" de Josiane Chiappinelli ne passe pas inaperçue. © Radio France - Mélanie Juvé

Une semaine pour tout installer

Josiane Chiappinelli met une semaine à installer toutes les décorations, grâce à l'aide de son mari Mario, ancien électricien.

On a environ 250 mètres de câbles et 150 mètres de cordons ! — Josiane Chiappinelli.

"C'est un budget, on en a bien pour 200€ juste d'électricité par an" raconte Josiane Chiappinelli. Mais qu'importe, ce couple met la main à la poche chaque année pour faire plaisir à la famille et aux enfants du village.

"Dans les années 49 après la guerre, on n'avait toute cette magie de Noel, on n'avait pas les moyens. Donc moi j'ai voulu refaire à ma fille et ma petite-fille ce que moi je n'ai pas pu avoir en étant enfant.". Cette année la maison de Noël à Beure n'est plus toute seule. Josiane Chiappinelli a commencé à décorer celle de sa fille qui habite juste à côté.