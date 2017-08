PHOTOS - Un dernier adieu à Gonzague Saint-Bris

Plus de 1.300 personnes se sont réunies mardi après-midi en l'Eglise Saint Denis d'Amboise pour dire adieu à Gonzague Saint-Bris. L'écrivain tourangeau est mort la semaine dernière dans un accident de la route en Normandie.

Au revoir Gonzague ! Il faisait chaud hier sous le soleil d'Amboise, quelques 30 degrés et une foule d'anonymes rassemblés. Des anonymes qui n'ont pas pu rentrer dans l'Eglise pour la cérémonie mais qui suivaient les obsèques sur une simple sono sur le parvis.

Début de la cérémonie : le cercueil en bois clair de Gonzague Saint Bris entre dans la nef de l'Eglise salué par l'orgue. Une Eglise archi-comble, plus de 800 personnes sont assises et d'autres sont debout dans les allées.

Se succèdent à l’hôtel, les 5 frères et sœurs de Gonzague Saint Bris, Edouard a bien du mal à finir son hommage.

Le prêtre Jean Jacques Adogony parle de Gonzague avec beaucoup de sourire.

Dans l'assemblée des célébrités comme Bernard Mabille, Patrick Poivre d'Arvor ou encore Jean-Claude Narcy très ému.

J'ai perdu un frère. En plus les trois derniers jours de sa vie il les a passés chez moi sur les bords de la Rance. On a passé trois jours à rigoler, à boire des coups. Il y a juste un truc qui me paraissait curieux c'est qu'il m'a demandé une journée de le conduire chez ses cousins. Et pendant une journée je l'ai baladé dans des familles de cousins qu'il n'avaient pas vu depuis des décennies. Est ce que c'est prémonitoire ? Je ne sais pas, on imagine tous pour la disparition d'un être aimé. ". Jean-Claude Narcy