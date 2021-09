PHOTOS - Un dinosaure de 66 millions d'années exposé en plein cœur du Marais

Un dinosaure, nouvelle coqueluche du Marais à Paris ! Un squelette de tricératops, vieux de 66 millions d'années est exposé dans une vitrine au 13 de la rue des Archives dans le 4e arrondissement de la capitale. jusqu'au 20 octobre. Big John, c'est son nom, sera ensuite vendu aux enchères à l'Hôtel Drouot le 21 octobre.

La tête de Big John fait deux mètres de large. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Unique en son genre

À chaque passage devant la vitrine Big John fait son effet. "Wow, mais c'est un vrai ?" Belle surprise pour Célia qui tombe par hasard sur le tricératops en promenade avec son compagnon et son fils Samuel 4 ans, fan de dinosaure.

Belle surprise pour les passants rue des Archives. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Doté d'un crane de deux mètres de large et d'un squelette de huit mètres de long, le dinosaure est pour le moins impressionnant. Le spécimen est unique en son genre par sa taille, il est complet à plus de 60%. Découvert aux États-Unis en 2014 dans le Dakota, il est probablement mort après un combat comme l'indique une lacération près du crane.

Big John est mort probablement après un combat © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

1,5 millions d'euros

Il a été retrouvé dans une plaine inondable dans la vase, un sédiment sans activité biologique, ce qui a permis une très bonne conservation. Le squelette sera mis aux enchères le 21 octobre prochain. Il est estimé entre 1,2 et un 1,5 millions d'euros. Une dizaine de d'acheteurs est d'ores et déjà intéressés selon Me Alexandre Giquello, commissaire-priseur.

Un fémur de diplodocus de 150 millions d'années et un crâne de mammouth vieux de 100.000 ans seront également proposés à la vente.