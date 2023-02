PHOTOS - Un Mosellan se hisse sur le podium du premier championnat de France de combat de sabre laser

C'était une première intergalactique ! Le premier championnat de France de combat de sabre laser était organisé samedi 18 et dimanche 19 février à Metz, au Palais des sports. Soixante participants sont venus de dix régions pour mesurer leur habilité.

Pendant 2 jours à Metz, les combattants ont enchaîné les combats de sabre laser pour tenter de devenir le premier champion de France de la discipline. © Radio France - Theo Boscher

Même si le sabre laser est entré dans la culture populaire avec la saga de films de science-fiction Star Wars, le sport est désormais institutionnalisé. À voir les "laséristes" attaquer, parer les coups, on ne doute pas qu'il s'agit d'un sport ! "Deux jours qu'on enchaîne et on en bave bien", reconnait Guillaume, entre deux matchs, qui essuie la sueur de son front.

Une discipline très sportive

Le Thionvillois est membre du club de Metz depuis quatre ans. Il a arrêté le handball pour cette discipline "particulière où on ne combat pas en ligne droite et où différents styles peuvent s'exprimer". Il faut être bien protégé pour le pratiquer, car tout le corps est une zone de touche, chacune rapportant un certain nombre de points. Mais pour les marquer, il faut d'abord un "armé d'engagement", où la lame passe entièrement derrière le dos. Les matchs se disputent en 15 points, dans un temps de trois minutes maximum.

Un évènement organisé par l'association messine de la discipline, l'Académie de la force, une des plus importantes en France avec ses 56 adhérents . Depuis 2018, le sabre laser dépend de la Fédération française d'escrime et se pratique dans 250 clubs dans le pays.

Des fans de Star Wars... mais pas que !

Les compétiteurs sont venus de toute la France, de Lyon, de Dordogne ou du Nord. Mathis est licencié à Dunkerque. À 17 ans, il fait du sabre laser depuis deux ans et il est ravi de participer au tout premier championnat officiel de la discipline : "Le niveau est costaud, ce qui va permettre de lancer ce sport et c'est un honneur d'être la première génération à faire un championnat de France."

Mathis pratique le sabre laser depuis deux ans. Un sport qui oblige a porter des protections de la tête aux pieds. © Radio France - Theo Boscher

On voit quelques participants avec des costumes en référence à Star Wars, mais les profils des sportifs sont variés. "Il y a beaucoup d'escrimeurs ou de gens qui viennent de la boxe, assure Romain, sportif lyonnais. Ça peut aussi être des copains qui peuvent se retrouver autour du sabre laser en tant que combat, sans être fan de Star Wars."

Les matchs s'enchainent, mais l'ambiance est toujours légère. Les combattants saluent toujours arbitres et public, ils tombent souvent dans les bras l'un de l'autre à la fin d'un jeu, sont très fair-play. C'est une communauté qui. La discipline insiste sur sa mixité.

Les "laséristes" du Grand Est cartonnent

Dans les gradins, des petits garçons et des petites filles sont tout autant intéressés par le sport. Leurs parents, curieux de l'évènement, les ont accompagnés. Au moment de la finale, les gradins sont presque remplis dans le palais des sports. Sur les deux jours, les organisateurs ont compté environ 4.000 visiteurs, avec la convention qui se tenait en parallèle.

Beaucoup de supporters et de nombreux curieux etaient présents au palais des sports de Metz pour la finale du championnat de France de sabre laser. © Radio France - Theo Boscher

Un beau succès pour Daniel Roy, il est éducateur à l'Académie de la Force, le club de sabre laser de Metz : "Le but c'était de montrer que c'est un sport, fun certes, mais avec de l'entrainement, de la technique, des cadres formés. Ce ne sont pas que des gens qui s'amusent avec des bâtons lumineux !"

Les quatre finalistes du championnat de France de sabre laser a Metz venaient tous du Grand Est. © Radio France - Theo Boscher

Ce sont quatre sabreurs du Grand Est - trois de Colmar et un de Moselle - qui ont trusté les places de la finale. L'Alsacien Brice Perek a remporté le premier titre de champion de France. Le Mosellan Guillaume Wawrzynowicz termine avec la médaille de bronze.