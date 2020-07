PHOTOS : Un sanctuaire pour les bébés décédés découvert à l'abbaye de Saint-Roman-de-Beaucaire

La campagne de fouilles archéologiques sur le site de l'abbaye troglodytique de Saint-Roman-de-Beaucaire s'est arrêtée le jeudi 30 juillet et après quatre semaines. C'est le deuxième été qu'elle a lieu au total une quinzaine de scientifiques mènent des recherches sur ce site qui surplombe la vallée du Rhône. Une abbaye qui aurait été construite entre le 7ème et 10ème siècle après J-C.

Une dizaine de squelette ont été découverts - CCBTA

Probablement un lieu de répit pour les enfants mort-nés

Et cette année cette campagne de fouilles a été très prolifique. Les scientifiques ont découvert un probable sanctuaire de répit pour les bébés mort-nés . C'est en tout cas l'hypothèse de Jean-Luc Piat archéologue et responsable de ce projet de fouilles : "C'est un espace qui est fait pour baptiser les nouveaux morts à la naissance. A l'époque il y avait une forte mortalité infantile et on croyait que si un enfant n'était pas baptisé son esprit viendrait hanter les vivants. Donc l’Église avait proposé de mettre en place une liturgie spécifique mais aujourd'hui ce que l'on ne connait pas c'est comment étaient ces sanctuaires". Si cette découverte est vérifiée Jean-Luc Piat estime que ça sera une découverte majeure car " on connait bien l'histoire des cimetières pour nouveaux nés mais très peu celle des sanctuaires de répit.".

L’intérieur de l'abbaye de Saint-Romain-de-Beaucaire © Radio France - Mélodie Viallet

De centaines de tombent et une dizaine de squelettes découverts

Plus de 200 tombes découvertes sur le toit de l'abbaye © Radio France - Mélodie Viallet

En plus de ce sanctuaire 200 tombes ont été découvertes sur le toit du site ainsi que des tombes sur le coteau est de l'abbaye dans la pente. Seulement une dizaine de squelettes ont été découverts, ils doivent désormais être analysés. Ces analyses doivent permettre de dater ces os, et elles seront connues d'ici trois mois. "Ce sont de très belles découvertes" se réjouit Juan Martinez, le président de la CCBTA La Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence .: "Nous ce qu'on veut, c'est protéger le site, le mettre en valeur, le vulgariser et le mettre à la portée de tous. Les découvertes seront elles aussi mises en valeur, mais pour l'heure on ne sait pas encore sous qu'elle forme, mais on a conscience de la richesse de ce site" explique l'élu.