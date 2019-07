PHOTOS - Un spectacle et des guides, de nouvelles animations à la Tour de Crest dans la Drôme

Le plus haut donjon de France vient de changer de gestionnaire. La société Kléber Rossillon a ajouté quelques nouveautés aux visites. Elles seront plus longues à partir de ce lundi 8 juillet, notamment grâce à un spectacle en introduction.

Un homme est déguisé en garde de la Tour, tout en blanc, un fusil contre l'épaule, une œil masqué, une longue barbe blanche. On est en 1789. "Vous êtes tous là pour la Tour de Crest ?" demande ce garde qui porte un crochet à la place de la main. Il interpelle un spectateur : "Toi vieillard, tu veux devenir garde comme moi, de la tour ?"

Il y a de nouvelles animations à la Tour de Crest dans la Drôme. © Radio France - Victor Vasseur

Le drômois Eric Teyssier, est l’auteur de la scénette : "Moi, ce qui m’impressionne dans la tour, c’est la variété des histoires. Ce n’est pas une histoire, mais des histoires, qui se superposent comme les couches d’un mille-feuille." Il poursuit : "Il y a l’histoire médiévale d’abord. Il y a aussi des aspects plus méconnus comme le fait que l’on y frappait de la monnaie et enfin l’histoire de cette tour en tant que prison d’état."

Doubler le nombre de visiteurs

L'objectif pour les prochaines années est de doubler la fréquentation, et dépasser les 90 000 visiteurs par an. "C'est ambitieux" mais possible assure Jacques Galland, le secrétaire général de Kléber Rossillon : "Il y a des petites complications. La tour n’est accessible que par 150 visiteurs en même temps l’été. Il y a cette limitation. C’est pour cette raison que l’on a créé cette animation."

Bastien Cornu s'occupe lui de la reprise de la Tour de Crest chez Kléber Rossillon, la société qui va gérer le site pour dix ans : "On croit en effet que 45 000 visiteurs, c’est une bonne fréquentation, mais on a l’intime conviction qu’il est possible de l’accroître un petit peu plus. On l’a voit des kilomètres à la ronde. On ne peut pas passer à Crest ou dans la Vallée de la Drôme sans voir cette tour."

Il y a de nouvelles animations à la Tour de Crest dans la Drôme. © Radio France - Victor Vasseur

Cette tour qui domine le paysage à une histoire, qui doit être mieux mise en valeur selon Bastien Cornu : "On parle beaucoup du château, de la période médiévale. On souhaiterait exploiter une autre partie. Ce donjon était aussi une prison d’état. C’est tout aussi passionnant."

Il y a de nouvelles animations à la Tour de Crest dans la Drôme. © Radio France - Victor Vasseur

La tour reste gratuite pour les Crestois

Ce nouveau programme pour la Tour de Crest est une aubaine se réjouit le maire Hervé Mariton : "C’est un espoir, car cette tour est le symbole de Crest. Nous attendons des résultats en termes de tourisme et de développement économique. Forcément, s’il y a plus de visiteurs, il y aura plus monde chez nos commerçants."

En plus des quatre représentations par jour, des guides expliqueront l'histoire de la tour, juste avant de monter dans le donjon.