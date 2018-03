J'échange un tableau du Douanier Rousseau contre un tableau de Séraphine de Senlis, C'est l'accord, provisoire, conclu entre le musée de Laval et le musée de Maillol à Paris. "Le Pont de Grenelle" du Douanier Rousseau sera de retour au musée d'art naïf et des arts singuliers de Laval le 22 juillet.

Laval, France

Pas de panique si vous vous rendez au musée d'art naïf et des arts singuliers au château de Laval. L'un des trois tableaux du Douanier Rousseau, Le Pont de Grenelle, exposé au musée, n'est plus à sa place. L'oeuvre phare du musée a tout simplement été prêté au musée Maillol de Paris. Il est présenté dans le cadre de l'exposition "Foujita, peindre dans les années folles", consacrée aux œuvres de l'artistes de 1913 à 1931.

Une oeuvre de Séraphine de Senlis à découvrir

En échange, le musée Maillol et la fondation Dina Vierny ont prêté une oeuvre de Séraphine de Senlis au musée de Laval, Les grappes de raisins, une huile sur toile de 1,70 mètre sur 1,39, une oeuvre emblématique de l'art naïf qui se trouvait dans les réserves de la fondation.

"On essaie toujours de négocier un échange".

"Le Pont de Grenelle est une oeuvre emblématique du parcours permanent, puisque dans le parcours permanent, trois tableaux du Douanier Rousseau sont présentés. En général, _quand il y a des prêts de cette nature qui sont des prêts très importants_, on essaie toujours de négocier un échange, un prêt, en retour", explique Cyrielle Langlais responsable du service des publics au musée de Laval.

"On trouvait dommage de ne plus pouvoir présenter cette oeuvre à nos visiteurs, même si on est _ravis de pouvoir présenter la collection dans d'autres expositions_, on a souhaité pouvoir négocier un prêt en retour. Il y a énormément de visiteurs en période touristique qui viennent au musée voir en particulier les Rousseau, donc on a souhaité présenter une autre oeuvre emblématique de la collection naïve à travers le monde, en l’occurrence une oeuvre de Séraphine de Senlis, Les grappes de raisins", ajoute Cyrielle Langlais.

"Les grappes de raisins" de Séraphine. © Radio France - Charlotte Coutard

L'échange a eu lieu en début de semaine dernière, et Le Pont de Grenelle du Dounaier Rousseau va retrouver sa place le 22 juillet prochain.