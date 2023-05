PHOTOS Un week-end de Pentecôte les pieds dans le sable dans la Manche

Un grand soleil, un ciel tout aussi bleu et un thermomètre autour 20 degrés : la météo idéale pour profiter d'un week-end prolongé, pour ceux qui ont la chance de faire le pont en ce week-end de la Pentecôte.

Sur la cote Ouest de la Manche, il y avait foule pour savourer des journées dignes de l'été. Exemple au camping des Carolins, à Lindbergh Plage, au sud de Portbail, où les 99 emplacements sont complets pour tout ce week-end férié. Le responsable Grégory Dessoliers, ravi " c'est un super week-end, avec un temps ensoleillé et on est complet. La saison s'annonce bien. Et avec une météo comme ça sur un week-end de 3 jours, forcément les clients se posent la question ;: pourquoi on ne reviendrait pas cet été ? Tout est plus dynamique ! "

Ambiance en photos dans le secteur de Portbail, où chacun est venu prendre une première dose d'été

Tu tires ou tu pointes ? Au camping les Carolins, des habitants de Valognes venus passer le week-end, jouent à la pétanque © Radio France - Jacqueline FARDEL

Sieste et détente sur la pelouse face au havre de Portbail sur mer © Radio France - Jacqueline FARDEL

Voilà l'été ! Un rafraichissement en terrasse ? Ou un tour à vélo ? © Radio France - Jacqueline FARDEL