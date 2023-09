PHOTOS. Une artiste donne une nouvelle vie à l'arbre abattu dans le square Verdrel, à Rouen

Il embellissait le square Verdrel, à Rouen, depuis 1865. Le grand hêtre pourpre du centre-ville a dû être abattu le 3 juin dernier, en raison de "fissures horizontales de rupture sur les mâts racinaires", indique la ville. Décision avait donc été prise de le couper en urgence "afin de prévenir tout risque corporel". Depuis, une partie du tronc restait au sol, près du lieu de coupe, non sans causer l'étonnement des passants.

Depuis ce lundi 18 septembre, Olivia Paroldi , artiste-graveuse venue de Cannes, est attelée sur ce tronc, déplacé quelques mètres plus loin. "C'est la mairie qui m'a demandé de m'occuper de cet arbre, j'en suis honorée", explique l'artiste, qui travaille sous une tente pour se protéger de la pluie de septembre. Armée de ses outils, d'un escabeau et de sa ponceuse, Olivia Paroldi grave directement sur le tronc.

Quelques jours pour travailler

Se dessine déjà en quelques heures un fœtus et son cordon ombilical, qui court autour du tronc. "Peut-être qu'elle veut représenter son enfant", pense Yves, retraité, qui passe dans le parc après avoir fait ses courses, qui prend en photo l'artiste au travail. "Le fœtus et le cordon évoquent la racine de l'arbre, qui se rattache à lui. Comme s'il naissait de cette nature-là", détaille la graveuse, qui a encore beaucoup de travail : l'œuvre doit être terminée ce vendredi 22 septembre. Et deux faces doivent être recouvertes. "La complexité c'est de travailler sur une matière qui n'est pas lisse, qui a une histoire. qui va devoir résister à la pluie.", explique Olivia Paroldi.

L'arbre restera ensuite exposé pendant un an à la vue de tous.

L'oeuvre doit être terminée d'ici une semaine © Radio France - Théophile Pedrola

La souche de l'arbre reste toujours là au square Verdrel © Radio France

