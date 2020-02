PHOTOS Une exposition qui allie art et sport au Musée de Tessé du Mans

View this post on Instagram

Post by @fondationlv #SportsMW #museumweek 🇫🇷 Dans ses photos, @omar_viktor Diop incarne souvent des personnages méconnus, comme ici « El Moro ». L’artiste les place dans un contexte contemporain grâce à des détails anachroniques empruntés à l’univers du football : un carton rouge, un ballon, des gants de goal, un sifflet... 🇬🇧 In his photographs Omar Victor Diop often interprets unknown characters such as “El Moro” in the image above. He brings them to contemporaneity by adding anachronistic details borrowed from football : a red card, a ball, the goalie gloves, a whistle. - @omar_viktor Diop "El Moro", 2014 © Marc Domage #artafrique #unmardiunartiste #anartisteverytuesday @museumweek