PHOTOS - Une exposition sur les dinosaures s'installe en Mayenne

Mayenne, France

On les croyait disparus. Des dinosaures réapparaissent à Mayenne, au parc des expositions, depuis samedi. Heureusement inoffensifs, ce sont des modèles en plastique à découvrir jusqu'à ce dimanche soir.

Quelques modèles à taille réelle

Depuis un an, Hans Klissing et son collègue vadrouillent en France avec leur chapiteau et leur quinze modèles de dinosaures : "Nous les avons fait faire dans les Landes, il y a eu plus d'un an et demi d'attente". Après Bordeaux, l'Ile-de-France, la Vallée des dinosaures s'installe pendant deux semaines en Mayenne.

Le tyrannosaure, heureusement en plastique. © Radio France - Willy Moreau

Sur le parc des expositions à Mayenne, le chapiteau renvoie au loin la musique du générique de Jurassic Park. À l'intérieur, les quinze modèles installés sur 400 mètres carrés éblouissent les plus petits. L'occasion pour eux d'apprendre davantage sur cette espèce disparue grâce à un questionnaire à remplir tout au long de l'exposition.

Certains modèles comme le long cou n'ont pu être réalisés en taille réelle car bien trop grands. © Radio France - Willy Moreau

Hugo, huit ans, a par exemple découvert que le stégosaure, un herbivore, n'était pas très malin : "Déjà il a un tout petit cerveau et il n'attaque pas. Il a des crêtes qui lui permettent d'avoir chaud quand il fait froid et d'avoir froid quand il fait chaud". Tous les enfants ont cependant les yeux tournés vers le tyrannosaure, un monstre qui pouvait mesurer jusqu'à 3,50 mètres.

Pas de quoi effrayer pour autant Quentin qui préfère lui le tricératops : "Déjà il a des cornes d'un mètre de long. Et il pèse neuf tonnes contrairement au T-rex qui ne pesait que sept tonnes".

Un stand de fouilles archéologiques est installé à la sortie du chapiteau. © Radio France - Willy Moreau

L'exposition se termine par un film sur la vie et l'extinction des dinosaures. Un stand de fouilles archéologiques et des jeux gonflables sont également mis à disposition des enfants. Elle se poursuit ce dimanche au parc des expositions à Mayenne de 14h00 à 19h00. L'entrée est gratuite pour les moins de 3 ans et coûte 6 euros pour les enfants, 8 euros pour les adultes.

Les dinosaures vont ensuite migrer jusqu'à Laval où le public pourra les découvrir les 8, 9 et 10 juin au niveau du centre commercial Leclerc.