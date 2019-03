PHOTOS - Une journée au Carnaval de Granville

Le Carnaval de Granville se poursuit ce lundi 4 mars 2019. Comme le veut la tradition, la journée de dimanche a été marquée par le défilé de 47 chars dans les rues du centre-ville sous les yeux et applaudissements des carnavaliers vêtus de leurs plus beaux costumes.

Granville, France

Dans les rues de Granville ce dimanche, l'ambiance était à la fête et au déguisement. Princesse, Pirate, Clowns. Les visiteurs ont respecté la tradition qui veut que l'on vienne déguisé pour assister à la Grande Cavalcade des chars... sous peine d'être aspergé de confettis, commandés par tonnes pour l'occasion.

Un moment de liesse qui a attiré beaucoup de familles souvent en costumes assortis, comme celle de Chantal : "On s'est préparé des mois en avance. L'année dernière on était déguisés en vache, cette année en Arlequins, ça permet de se retrouver et sur le Carnaval et entre nous, on s'est inventé une tradition".

Une tradition

C'est tout l'esprit du Carnaval, qui depuis novembre 2015 est classé Patrimoine Culturel et Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO. Chaque année, des centaines de milliers de spectateurs viennent à Granville pour voir les chars déambuler dans le centre-ville, 47 cette année, c'est deux de plus que l'année dernière. Des chars souvent cocasses et même moqueurs, en lien avec l'actualité. L'édition 2019 a par exemple vu un char "Gilles et John", en référence au mouvement des Gilets jaunes : "Une façon de manifester sans risquer de répression policière, c'est malin et drôle", sourit celle qui se fait appeler Lolita, juchée sur son char fluo.

Au Carnaval de Granville. © Radio France - Elodie Rabelle

Au Carnaval de Granville ce dimanche. © Radio France - Elodie Rabelle

Au Carnaval de Granville. © Radio France - Elodie Rabelle

Au Carnaval de Granville. © Radio France - Elodie Rabelle