PHOTOS - Une maison enchantée pour les fêtes à Carbonne

Carole et sa famille font partie des Occitans, toujours plus nombreux, qui décorent leur maison pour les fêtes de Noël. Au menu : une centaine de Père Noël, des ours polaires, des guirlandes électriques et des sapins clignotants.

"Nous avons commencé à tout installer à partir de la fin du mois d'octobre, raconte Carole. Les décorations vont rester en place pendant trois semaines." Alors que le jour s'achève, Carole actionne trois interrupteurs et la magie opère. "Je ne sais pas combien de Père Noël il y a, exactement, avoue-t-elle. Au moins une centaine ! Nous avons commencé la collection il y a une dizaine d'années."

L'une des compositions du jardin - Lisa Melia

Au début, les décorations sont discrètes. Au fur et à mesure qu'elles s'étoffent, les passants s'arrêtent toujours plus nombreux et les voisins viennent admirer le travail. Il y a trois ans, Carole décide finalement d'ouvrir son jardin au public. Les visiteurs sont les bienvenus entre 18h et 20h, chaque soir à partir de ce dimanche 10 décembre.

Cette année, la nouveauté, c'est la banquise avec les ours polaires, mais aussi les bonhommes de neige et Olaf, le personnage de la Reine des Neiges.

La nouveauté 2017 - Lisa Melia

Les maisons décorées pour Noël sont de plus en plus nombreuses. La mode, venue des Etats-Unis, s'étend. Carole observe avec un sourire trois grosses structures gonflables, des Pères Noël et un bonhomme de neige : "Je les ai commandées aux Etats-Unis ! Au début, j'ignorais qu'il fallait un transformateur, ils sont prévus pour un système électrique américain. Nous en avons fait grillé deux !"

Les Pères Noël gonflables, made in USA - Lisa Melia

Une vingtaine de personnes en moyenne, chaque soir, viennent admirer les décorations et les illuminations de Carole. "Certains viennent de loin, affirme-t-elle. Les enfants, petits et grands, restent généralement estomaqués. C'est la magie de Noël !" Carole distribuera des bonbons aux enfants et son compagnon, Ludovic, a trouvé un costume de Père Noël pour les divertir, quelques soirs par semaine. "C'est une sacrée organisation", souffle Carole.

Vue d'ensemble de la maison - Lisa Melia