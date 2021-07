PHOTOS - Une nouvelle base de loisirs ouverte à Montélimar dans la Drôme

Le Montél'O Park vient d'ouvrir ses portes à Montélimar. Dans cette nouvelle base de loisirs située à 5 minutes en voiture du centre-ville, une guinguette avec animations au bord de l'eau, une structure aquatique gonflable de 1.500 m2, des locations de paddle et de pédalo. À l'origine de ce projet, les fondateurs de l'Etoile Park ouvert en 2017, qui propose des activités semblables à Etoile-sur-Rhône et attire jusqu'à 30.000 visiteurs chaque été. "On espère rencontrer le même succès à Montélimar", sourit Fabien Court.

Pour le Montél'O Park, Fabien Court et son frère originaires de la Drôme ont répondu à l'appel à projet de la communauté d'agglomération. Le vice-président de Montélimar-Agglo et président de l'office de tourisme, Eric Phélippeau était en charge du dossier : "On a une belle surface, un plan d'eau magnifique et ça manquait d'activités ludiques, pour moi c'était important de permettre aux gens de la région de pouvoir de se rafraîchir pendant la période estivale dans un lieu bien agréable."

Les activités sont accessibles à partir de 6 ans, la surveillance d'un adulte est requise pour les moins de 10 ans. Le Montél'O Park sera ouvert tous les jours jusqu'au 31 août au moins.

Les activités sont accessibles à partir de 6 ans, la surveillance d'un adulte est requise pour les moins de 10 ans. © Radio France - Elsa Vande Wiele