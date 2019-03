PHOTOS : une nouvelle saison débute à la Bambouseraie en Cévennes sous le soleil

Ce lieu touristique unique dans le Gard, qui se situe tout près d'Anduze a rouvert lundi 25 février pour la saison 2019. Une ouverture en pleines vacances scolaires et sous un temps digne d’un mois d'avril.

Les visiteurs profitent de cette belle météo comme Julie et ses enfants.

Générargues, France

La Bambouseraie pour rappel c'est 160 ans d'histoire et plus 1 000 espèces et variétés de bambous mais aussi d'arbres et de plantes en tout genre sur 16 hectares. Un havre de paix situé à quelques kilomètres d’Anduze sur la commune de Générargues.

Plus 1 000 espèces et variétés de bambous mais aussi d'arbres et de plantes en tout genre sur 16 hectares. © Radio France - Mélodie Viallet

Plus de 21 degrés sous les bambous

Un havre de paix situé à quelques kilomètres d’Anduze. © Radio France - Mélodie Viallet

Et avec ces températures record, en ce mois de février, de nombreux visiteurs viennent profiter de cet immense jardin pendant les vacances scolaires. Julie habite Uzès elle est venue avec sa fille de 4 ans : "J’attendais avec impatience que Capucine soit assez grande pour apprécier le lieu et j’ai le sentiment qu’elle adore, la Bambouseraie c’est un peu ma madeleine de Proust, je venais ici avec mes grands-parents quand j’étais toute petite. Je suis ravie de faire découvrir ce lieu magique et hors du temps à ma fille".

Muriel Nègre la présidente est ravie d’accueillir les visiteurs sous le soleil. © Radio France - Mélodie Viallet

Entre 300 à 350 entrées par jour depuis la réouverture

La réouverture commence fort explique la présidente de la Bambouseraie Muriel Nègre : "Il fait beau, les visiteurs lézardent au soleil, depuis lundi il y a beaucoup de monde, entre 300 à 350 chaque jour" explique-t-elle avant d’ajouter "c’est vraiment une belle réouverture, nous sommes heureux d’accueillir les visiteurs sous le soleil et en plus les enfants s’amusent en pleine nature". Selon elle cette chaude météo n'a pas eu d'impact négatif sur les bambous "c'est à nous nous adapter à la nature et pas l'inverse" conclut-elle.

Un esprit japonais au cœur des Cévennes. © Radio France - Mélodie Viallet

L'année dernière, il y a eu 232.000 visiteurs à la Bambouseraie sur l’ensemble de l’année. La Bambouseraie qui propose aussi chaque année tout un cycle de conférences, d’expositions et de concerts.

La Bambouseraie est un lieu touristique unique dans le Gard. © Radio France - Mélodie Viallet

