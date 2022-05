PHOTOS - Une pégoulade version cinéma

Mercredi prochain (1er juin), le cinéma ne sera plus réservé à Cannes. De Hulk à Star-Wars en passant par "les dents de la mer", neuf chars défileront dans les rues de Nîmes autour du thème "la Pégoulade fait son cinéma". Au total, ce sont près de 400 personnes qui prennent part à l'organisation de cette pégoulade et viennent grossir le défilé de chars : danseurs et danseuses, performers, associations et écoles de la ville avec entre 200 et 250 élèves.

De Hulk à Star-Wars en passant par "les dents de la mer", neuf chars défileront dans les rues de Nîmes autour du thème "la Pégoulade fait son cinéma" © Radio France - Lucie Feuillolay

Mad Max va s'inviter dans la Pégoulade, à Nîmes © Radio France - Lucie Feuillolay

Aladin et sa lampe merveilleuse invités de la Pégoulade, à Nîmes © Radio France - Lucie Feuillolay