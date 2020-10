Photos : Une pièce de théâtre sur le voyage de Marie Curie entre Cherbourg et les Etats-Unis

Marie Curie a embarqué à Cherbourg sur l'Olympic en mai 1921

Le musée Marie Curie de Paris a contacté il y a quelques semaines La Cité de la Mer à Cherbourg pour demander l'autorisation de venir faire un shooting photo au cœur de la salle des bagages. Cette initiative s'inscrit dans un projet de pièce de théâtre. Elle sera jouée l'an prochain à Paris en hommage à la célèbre physicienne pour le Centenaire de la Fondation Curie et le centenaire du voyage de Marie Curie aux Etats-Unis (qui eut lieu de mai à juin 1921). Car Marie Curie, à l’époque, avait embarqué avec ses deux filles sur l’Olympic, le jumeau du Titanic, depuis Cherbourg.

L'actrice Prune Clichtlé qui incarne Marie Curie salle des bagages de la Cité de la Mer

De Cherbourg aux Etats-Unis

En 1920, Marie Curie a 52 ans et déjà deux prix Nobel. Son mari Pierre est décédé la laissant avec leurs deux filles. Un jour une journaliste américaine la contacte, fascinée par la physicienne, elle récolte 100 000 dollars de dons et offre à Marie Curie un gramme de radium pour ses recherches. En mai 1921 Marie Curie embarque donc de Cherbourg avec ses filles sur l'Olympic le jumeau du Titanic direction les Etats-Unis. Et c'est ce voyage que veut raconter dans sa pièce de théâtre l'actrice Prune Clichtlé. D'où Cherbourg et des photos prises sur place "_ici on est dans l'ambiance, dans la pièce Marie Curie racontera son voyage luxueux alors qu'elle n'avait qu'un petit salaire à Paris et vivait modestement"__._En 1921 après 7 semaines de voyage Marie Curie arrive aux Etats Unis elle est invitée à la Maison Blanche, le président Warren Harding lui remet alors un pendentif en forme de clé en or qui ouvre un coffret celui contenant le fameux gramme de radium. un gramme pour des décennies de travail.