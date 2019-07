PHOTOS - Une plongée 100 ans en arrière à la Fête des Baigneurs de Mers-les-Bains

Le traditionnel bain en costume d'époque à été annulé à cause de la houle

Mers-les-Bains, France

Un bond d'un siècle en arrière, ce week-end, à Mers-les-Bains. C'était la 17ème édition de la fête des Baigneurs. Ce rendez-vous propose chaque quatrième dimanche de juillet aux visiteurs une plongée dans la Belle Epoque.

Les baigneurs ont revêtu leurs plus beaux costumes © Radio France - Claudia Calmel

Une fête des baigneurs qui s'est tenue sans le traditionnel bain en maillot d'époque prévu ce dimanche midi : la mer était trop agitée. La petite déception lisible sur le visage des participants qui avaient prévu de piquer une tête a rapidement été digérée.

Raphaël accompagné de sa mère et de sa cousine © Radio France - Claudia Calmel

Line et sa maîtresse ont assorti leurs tenues © Radio France - Claudia Calmel

Lina, la coqueluche des visiteurs © Radio France - Claudia Calmel

La météo à été clémente avec les visiteurs © Radio France - Claudia Calmel

Ce dimanche, le public a eu droit à de la musique, à des animations, à un concours de costumes et à un grand défilé de tenues du début des années 1900 sur l'esplanade et sur le front de mer : ambiance longues robes, queues de pie, canotiers et ombrelles en dentelle.

Un couple en costume "Belle époque" © Radio France - Claudia Calmel

