PHOTOS - Une soixantaine de crèches du monde entier exposées dans l'église de Saint-Denis-du-Maine en Mayenne

L'église de Saint-Denis-du-Maine dans l'est mayennais fait très fort. Elle expose une soixantaine de crèches du monde entier depuis ce samedi 7 décembre et jusqu'à la fin du mois. On vous fait découvrir des modèles colorés, originaux et très dépaysants.