PHOTOS - Une statue antique ressurgit du passé à Vaison-la-Romaine

Deux millénaires nous séparent. Il y a un an, en février 2021, une statue romaine du Ie siècle après Jésus-Christ a été découverte en périphérie de Vaison-la-Romaine. Une fois sortie de terre, les archéologues du Conseil départemental de Vaucluse l'ont remise aux ateliers Bouvier, spécialiste en restauration, aux Angles. Pendant plusieurs mois, elle a été nettoyée et réparée à certains endroits. Un an après sa découverte, cette statue en calcaire coquillé vient d'être remise aux archéologues.

Probablement la statue d'une divinité

Au moment d'ouvrir la boîte qui lui sert de protection, ils retiennent leur souffle. "Waouh, s'exclame Emilie Fencke, la cheffe du service archéologie au service départementale. C'est toujours très impressionnant même si on l'a déjà vue, sortie de terre. Maintenant, on voit beaucoup mieux les détails, notamment sur le bras". À ses côtés, Anaïs Roumegous, l'archéologue qui a découvert la statue, il y a un an.

Cette statue n'a plus ni tête, ni bras, ni pieds. Mais elle porte une tunique au drapé très bien conservé. Quelques indices, comme des mèches de cheveux détachées, permettent aux archéologues de penser qu'il s'agit là d'une divinité et très probablement Junon, déesse domestique dont le culte est très répandu en Gaulle à cette période. Au Ie siècle après J-C, Vaison-la-Romaine est à son apogée. L'Empire romain connaît aussi une période de prospérité et de paix relative : c'est la pax romana.

Bientôt au musée de Vaison-la-Romaine ?

"Des statues presque complètes comme celle-ci, c'est très rare, même si le musée de Vaison est très riche et bien doté. Cette découverte va permettre d'affiner et d'étoffer un corpus finalement pas immense sur la période", poursuit Emilie Fencke. Son équipe a émis une autre hypothèse : la statue a probablement été retrouvée dans un sanctuaire abandonné.

Une doctorante de la Sorbonne a déjà commencé à analyser la statue. L'étude va pouvoir se poursuivre. Puis la statue pourrait être exposée au musée archéologique de Vaison-la-Romaine. Des démarches administratives sont en cours entre l'Etat, propriétaire de la statue et la ville de Vaison. En attendant, elle est conservée dans un lieu tenu secret.

C'est Anaïs Roumegous, archéologue, qui a découvert cette statue © Radio France - Camille Labrousse