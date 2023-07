PHOTOS - Une vieille carte touristique du Limousin-Périgord retrouve sa gare de Limoges Bénédictins

D'ici la fin d'année 2023, la carte (en arrière plan), retrouvera son cadre d'époque, haut de plus de 6 mètres.

"Cette carte de style Art Déco, de près de deux mètres cinquante de coté, devait être détruite en 1979-1980 lors des grands aménagements de la gare", explique Nicolas Védélago, conservateur régional des monuments historiques. Il a suivi de près les travaux de restauration de cette carte touristique du Limousin Marche Quercy Périgord , datée de 1929, et sauvée de justesse de la destruction par des cheminots. Après plus de 40 ans de clandestinité, elle a finalement été accrochée, dans le hall de la gare de Limoges Bénédictins en ce mois de juin.

Elle avait été commandée par la ville à l'artiste limougeaud Francis Chigot pour l'inauguration de la gare des Bénédictins. "Il fallait rénover les boiseries, la carte, qui est une pointure sur toile et les carreaux de porcelaine, dont certains sont manquants", précise encore Nicolas Védélago. "C'était presque une chiffonnade quand on l'a retrouvée. On estime qu'un quart de la surface avait disparu", termine-t-il.

90.000 euros de rénovation

Cette œuvre a été cachée pendant 43 ans dans un hangar de l'association Historail, désignée maître d'œuvre. C'est une fierté pour la SNCF de voir revenir une partie du patrimoine de la gare des Bénédictins. "Ça enrichit encore la qualité de cette gare ( la plus belle de France , ndlr) et c'est le retour de la carte, presque au même endroit où elle se trouvait à l'origine", se félicite Lionel Treussard, architecte pour SNCF Gares et Connections. "C'est toujours très enthousiasmant de pouvoir aboutir ce genre de projet", termine-t-il.

Un projet qui a tout de même un coût : 90.000 euros. Une partie financée par l'État via le ministère de la Culture. Un financement participatif a aussi été lancé par l'association Historail, qui indique avoir encore besoin de 20.000 euros pour terminer les travaux. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous ici .

Cette carte touristique de 1929 est accrochée en gare de Limoges Bénédictins en attendant la restauration finale de son immense cadre en bois. © Radio France - Bastien Thomas