PHOTOS - Vacanciers et habitants de la côte picarde découvrent la piscine Aquaclub de Belle-Dune à Fort-Mahon

C'est sous un soleil magnifique que la piscine Aquaclub a rouvert ses portes, ce mardi 18 juillet, à Belle-Dune sur la commune de Fort-Mahon (Somme) après trois ans de fermeture. Environ 1400 curieux ont poussé les portes en l'espace de deux heures, à la découverte des bassins intérieurs et extérieurs.

Un toboggan quatre places à côté des pins, à l'Aquaclub de Belle-Dune (Somme). © Radio France - Céline Autin

Toboggans à gogo et vagues dans le bassin

Les enfants comme les adultes semblent ravis par l'abondance de toboggans proposé dans les bassins intérieurs et extérieurs de l'Aquaclub. La piscine propose aussi un bain bouillant, un espace à vague, une pataugeoire et un bassin sportif de 25 mètres carrés.

Plusieurs dizaines de transat' complètent la panoplie des baigneurs au milieu des pins.

Le bassin sportif de l'Aquaclub de Belle-Dune © Radio France - Céline Autin

Une vingtaine de salariés travaille à l'Aquaclub de Belle-Dune. Le responsable des bassins, Baptiste, a choisi de venir de Béthune pour s'installer à Fort-Mahon et travailler sur place. Il se dit "très fier de ce bijou entre les pins. La première journée d'ouverture va servir de journée test, avec un débriefing dans l'équipe pour voir ce qui a fonctionné. On a une vigilance particulière sur les sorties de toboggans et le bassin à vagues, qu'on ne retrouve pas dans toute les piscines."

L'un des toboggans de l'Aquaclub Belle-Dune © Radio France - Céline Autin

Les tarifs et les horaires d'ouverture de l'Aquaclub Belle-Dune sont à retrouver en ligne.