PHOTOS - "Ventrigliss", le plus grand toboggan d'Europe, s'est arrêté au Pouget samedi après-midi

Son nom ? "Ventrigliss". Ses dimensions ? Onze mètres de haut et une pente de 65 mètres de long. Cet impressionnant toboggan, le plus grand d'Europe, a fait une halte samedi après-midi au Pouget, à côté de Clermont-l'Hérault. Une bonne façon de s'occuper pendant les vacances quand on n'est pas au bord de la mer. L'attraction a attiré petits et grands.

"C'est impressionnant, quand tu arrives là-haut le coeur s'emballe", racontent Charlotte et Caroline. D'autant que la structure est gonflable, ce qui la fait tanguer. La pente est humidifiée pour faciliter la descente. "Ça va super vite, se réjouit Lorenzo, un jeune habitant venu profiter du toboggan. Mais s'il peut y en avoir un encore plus grand l'année prochaine..." Plus grand ce sera difficile, mais le comité des fêtes espère bien faire revenir le "ventrigliss".

La longue descente a été l'occasion pour certains de faire tenter des figures. © Radio France - Thomas Pinaroli

Le haut du toboggan est situé à 11 mètres du sol. © Radio France - Thomas Pinaroli

Les enfants ont fait des glissades sous les yeux des parents plus prudents. © Radio France - Thomas Pinaroli