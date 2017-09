PHOTOS-VIDÉO Bordeaux : quand la biennale Agora passe au vert

Un potager dans la ville place de la Bourse, une bulle végétale devant le Hangar 14 : Agora, la biennale du design et d'architecture fait la place cette année à l'environnement naturel.

Bien sûr les maquettes d'immeubles sont toujours présentes dans l'exposition principale d'Agora ouverte ce mercredi (et jusqu'à dimanche) au sein du Hangar 14, sur les quais de Bordeaux. La biennale de design et d'architecture fait toujours la part belle aux paysages urbains. Mais, cette année, elle ne néglige pas le végétal. Deux exemples viennent en attester. On vous les fait découvrir en images.

Un potager dans la ville

Il a été installé sur la place de la Bourse et il est composé de bacs potagers, de murs végétalisés, de plantes aromatiques mais aussi d'espaces de détente très prisés par les passants. Des élèves de plusieurs écoles primaires de Bordeaux sont venus ce mercredi matin pour s'initier aux joies de jardinage. Et samedi, des ateliers parents-enfants seront organisés de 11h30 à 18h (inscription sur le site de la biennale Agora).

Des salades ou de la menthe, identifiez les plantes de ce mur végétal ! © Radio France - Nérissa Hémani

Des espaces de détente ont été prévus. © Radio France - Yves Maugue

Une bulle végétale

Sur le parvis du Hangar 14, se dresse une installation surprenante, qui ressemble de loin à un igloo allongé. A l'intérieur, on découvre une micro-forêt luxuriante composée d'arbres originaires d'Autriche. Pourquoi l'Autriche ? Parce que c'est ce pays qui avait eu l'idée de cette installation baptisée Airship.01 qui reconstitue un environnement naturel et sain. La bulle avait été inaugurée sur le pavillon autrichien lors de l'exposition universelle de 2015 à Milan.