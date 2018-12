VIDEO : Danse de la Renaissance et concours de sapin, le château de Chambord fête Noël

Noël à Chambord, l'occasion de découvrir comment on célébrait cette fête dans le temps.

Chambord, France

Le château de Chambord fête Noël en grande pompe. Pour la sixième année, le château organise des animations exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année. Depuis le 15 décembre et jusqu'au 6 janvier l'illustre demeure de François 1er accueille de très nombreux spectacles et ateliers autour de Noël dans le château ou dans son jardin. Des concerts, des lectures de conte, des jeux d'époque, des expositions mais aussi un concert de Noël dansé sont au programme.

Pour la première fois cette année, le château organise une initiation aux danses la Renaissance à la manière d'un bal du XVIe siècle. Quatre danseurs et danseuses, de la compagnie de danse de la Renaissance "Outre Mesure", gérés par Robin Joly, organisent cet atelier.

"Durant Noël, on dansait des rondes collectives mais aussi des danses de cortège. Pour ce petit bal, on a pris des chants de Noël qui devaient certainement être au milieu des bals sous François 1er et jusqu'à Louis XIII " explique Robin Joly.

Cette activité est proposée trois fois par jour à 11h30, 15h et 16h jusqu'au 6 janvier 2019. Elle est gratuite avec le billet d'entrée.

Un concours du plus beau sapin de Noël

La nouveauté cette année réside également dans un nouveau concours de sapins de Noël. Quatre sapins hauts en couleurs sont en compétition. Ils ont été choisis pour leur créativité, leur originalité et le savoir-faire de leur créateurs. Le thème imposé était "la nature et la forêt".

Par exemple, l'un des sapins présentés a été conçu entièrement en chocolat par Max Vauché, artisan chocolatier à Bracieux.

Max Vauché a conçu un sapin 100% en chocolat © Radio France - Manon Derdevet

Tous les visiteurs peuvent voter. Le vainqueur pourra gagner un tour de montgolfière pour deux personnes notamment. Vous avez jusqu'au 6 janvier 2019 !