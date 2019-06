PHOTOS, VIDEO : les toits de la cathédrale Saint Front seront bientôt visitables !

Périgueux, France

Alors voilà, ça y est. Cela fait 41 ans que les Périgourdins en parlaient.

Et bien dans quelques jours, les toits de la cathédrale Saint Front de Périgueux devraient être à nouveau visitables ! La commission de sécurité a visité les lieux ce mardi pour voir si l'accès aux coupoles est totalement sécurisé.

L'inauguration elle, aura lieu ce jeudi, en présence du maire de Périgueux et du président du Grand Périgueux.

Une superbe vue sur les toits du vieux Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Ne manque plus que la date officielle d'ouverture.

En attendant, France Bleu Périgord a eu le privilège exceptionnel de pouvoir monter sur les toits en avant première... L'accès se fait en deux temps.

En visitant les toits, on passe au dessus du cloître de la cathédrale © Radio France - Antoine Balandra

D'abord, il faut passer sur le toit du cloître, guidé par l'Abbé Thomas Magimel recteur de la cathédrale.

"Sur un des côtés sécurisé, _on peut accéder ensuite à la partie supérieure des coupoles_. C'est un endroit qui était fermé depuis le milieu des années 80" dit-il. Ici, ce sont les murs qui ont été augmentés pour sécuriser la promenade.

Des visites en groupe

Puis, après un deuxième escalier en colimaçon, c'est donc l'arrivée majestueuse sur les coupoles avec une vue à 360 degrés sur Périgueux, l'Isle et le quartier Saint Georges d'un côté.

La vue est imprenable depuis le toit de la cathédrale Saint Front ! © Radio France - Antoine Balandra

Les toits oranges du vieux Périgueux, de l'autre.

Des passerelles ont été aménagées © Radio France - Antoine Balandra

Des passerelles et des escaliers de métal ont été installées ainsi que des équipements de sécurité.

L'occasion d'admirer aussi quelques détails étonnants sur les toitures.

"On a un petit personnage dans les écailles en pierre de la coupole sud de la cathédrale. Il regarde le soleil couchant. On ne sait pas quui il représente. L'explication la plus réaliste, _ce serait qu le tailleur de pierre s'est amusé_. C'est une interrogation qui date de 140 ans quand on a refait la cathédrale" explique Thomas Magimel

Quand la promenade sera ouverte, la visite se fera en groupe avec un guide et devrait durer environ une heure. Le tarif devrait être de 6 euros 50 et les réservations se feront via le Grand Périgueux ou l'office du tourisme.

"C'est souhaité par le clergé, parce que c'est un patrimoine extraordinaire que l'on pourra présenter, en parlant du bon Dieu, c'est souhaité aussi par le Grand Périgueux pour attirer des touristes, c'est quelque chose que l'on espérait, mais Rome ne s'est pas faite en un jour" sourit Thomas Magimel

En attendant un jour, que le trésor de la cathédrale soit lui aussi ouvert aux curieux.