Photos - Vidéos : le sapin de Noël de la ville de Clermont-Ferrand abbatu à Murat-le-Quaire

Avec ses 8 tonnes, il est parmi les sapins les plus imposants qui se seront installé place de Jaude à Clermont-Ferrand à l'occasion des fêtes de fin d'année. "C'est dû à la densité du bois" explique Serge Bouchet. L'élagueur à la belle et longue barbe blanche s'occupe du sapin de la place de Jaude depuis une quinzaine d'années. "Non ce n'est pas moi le père Noël s'amuse Serge Bouchet. Il viendra sans doute plus tard car je ne l'ai pas vu en montant dans le sapin".

Le sapin devrait être beau - Gérard Rellier, bûcheron

Destiné à l'abattage, car il menace le chalet de la Banne d'Ordanche, l'épicéa mesure environ 28 mètres et est âgé de 80 ans. "Il est vieux. C'est le cycle de la vie" justifie Gérard Rellier. Le bûcheron qui scie l'arbre de la place de Jaude depuis 30 ans prédit un sapin particulièrement beau cette année : "Les branches ne sont pas trop grosses. Elles se plient plus facilement au transport et devraient donc rester en place". Le risque d'un sapin décharné comme on a pu le voir certaines années semble donc écarté.