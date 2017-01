PHOTOS - VIDEOS : revivez la victoire de Bergerac en coupe de France !

Le Bergerac Foot l'a fait ! Les bergeracois pensionnaires de CFA ont sorti le RC Lens 2-0 ce mardi soir au stade Gaston Simounet devant près de 5000 spectateurs. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Revivez cet exploit en photos et vidéos

Les joueurs bergeracois entrent sur le terrain © Radio France - Antoine Balandra

Les supporters lensois étaient bien là © Radio France - Antoine Balandra

Les supporters bergeracois © Radio France - Antoine Balandra

Côté lensois on reste philosophe et on "fait marcher le commerce local " #bpfcrcl #CDF pic.twitter.com/9yO77qZWaW