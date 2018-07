Villers-lès-Nancy, France

"Madame se démarque" : c'est le nom d'une opération de mécénat lancée à Villers-lès-Nancy pour financer des travaux de rénovation du château de Madame de Graffigny. De nombreux objets sont en vente, entre 1 et 25 euros, tous à l'image de cette grande dame du début du 18e siècle.

À Villers-lès-Nancy, Madame de Graffigny sur un parapluie, un mug, un timbre et un tablier de cuisine. © Radio France - Clément Lacaton

Un tablier "Je cuisine pour Madame"

Du sac de courses à la gourde, en passant par un parapluie, des mugs, des timbres et des tee-shirts, et même un tablier de cuisine, avec des messages drôles et décalés (par exemple : "Je cuisine pour Madame").

"Donner une image moderne, jeune et dynamique"

"Madame se démarque", autrement dit devient une marque, pour la bonne cause, nous explique François Werner, le maire de Villers : "On a voulu faire du beau et de l'emblématique. On a un gros projet de mécénat, tout le monde peut y participer, en donnant une image moderne, jeune et dynamique, pour changer la face du château."

Il s'agit de rénover le premier étage du bâtiment, "qu'on voudrait transformer en résidence pour chercheurs, parce que l'intelligence a toujours habité ce château, alors il faut qu'elle y reste", conclut l'élu.

Ces objets sont en vente en mairie de Villers-lès-Nancy, et bientôt sur un stand lors de la fête des vendanges (du 7 au 9 septembre).