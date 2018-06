Lyons-la-Forêt, France

A Lyons-la-Forêt, déjà classé parmi les plus beaux villages de France, le maire, Thierry Plouvier, ne cache pas sa satisfaction. En octobre dernier, le jury national des villes et villages de France a décerné au village du Vexin normand la Fleur d'or 2017. Seules cinq communes en France sont distinguées : Aix les Bains (Savoie), Boussières sur Sambre (Nord), Itterswiller (Bas-Rhin), Lyons-la-Forêt (Eure) et Saint-Cyr sur Loire (Indre et Loire).

Il y a douze ans, le square des trois moulins, en contrebas du relais de chasse de Charles IX, était une friche ! © Radio France - Laurent Philippot

Un label de qualité de vie qui récompense charme et authenticité

Lyons-la-Forêt a acquis sa quatrième fleur en 2008. Avec Pont-Audemer, c'est la seule commune du département de l'Eure. Mais la Fleur d'or, c'est encore mieux. La distinction récompense les efforts faits par le petit village pour fleurir son territoire, mais pas seulement.

It's beautiful, absolutely beautiful, it's lovely ! " - Shirley, touriste australienne

Chaque année, des milliers de touristes du monde entier se croisent dans les rues de Lyons-la-Forêt. Ils viennent recherché l'authenticité d'un village normand, avec ses maisons à pans de bois et son patrimoine architectural remarquable. Mais ne vous attendez pas à des fleurs à la pelle, le fleurissement, auquel la commune consacre 25.000 euros par an est savamment dosé.

La fleur au kilo, c'est terminé depuis des années ! Tout est une question d'équilibre, comme dans une recette de cuisine" Thierry Plouvier, maire de Lyons-la-Forêt

Dans la rue de la mairie, Thierry Plouvier surveille de près ses bébés © Radio France - Laurent Philippot

Pour entretenir la commune, seulement trois agents techniques. Didier, Jérôme et Jean-Jacques ont du pain sur la planche. Pour limiter les dépenses, à Lyons-la-Forêt, rien ne se perd, tout se transforme. Les plants en état de l'an dernier sont réutilisés et la commune cultive aussi dans sa serre pour démultiplier les espèces.

Didier et Jean-Jacques au travail devant la maison de retraite © Radio France - Laurent Philippot

Commune, particuliers et commerçants : tout un village mobilisé

Les fleurs de Lyons-la-Forêt font la fierté du village mais suscitent parfois des convoitises. Didier, l'un des agents techniques, regrette des vols de fleurs et de plantes :

Quelques personnes mal intentionnées se servent et elles prennent toujours les plus belles "! - Didier, agent technique en colère

Mais à part ces voleurs indélicats, tous jouent le jeu et rivalisent pour faire de la façade de leur maison ou de leur commerce un lieu agréable à l’œil. Les fleurs de Lyons, c'est d'ailleurs ce qui a séduit Véronique pour ouvrir sa boutique de déco il y a un peu plus d'un an à deux pas de la halle. "Je suis tombée sous le charme !" confie la jeune femme qui n'a pas hésité une seconde à reprendre le local qui était à louer.

Véronique a décoré sa boutique près de la halle et participe à l'embellissement de la commune © Radio France - Laurent Philippot