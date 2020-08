PHOTOS - Visite exceptionnelle des Bains Pommer à Avignon

Témoins de l'histoire d'une époque révolue, les Bains Pommer émerveillent toujours ses visiteurs. Rarement ouvert au public, le bâtiment attise le mystère et la curiosité des Avignonnais. Dans le cadre de l'opération "un été à Avignon", la mairie permet exceptionnellement la visite.

On est en 1891 lorsque Auguste Pommer finit de construire et ouvre les bains, rue Four de la Terre. Au départ, explique Stéphane Jordan, chargé du patrimoine de la ville, l'objectif du chaudronnier de profession est d'offrir à la population avignonnaise un établissement thérapeutique.

"On vient aux bains pour se soigner physiquement ou psychologiquement - dans l'eau, on y ajoute alors du soufre -. C'est plutôt une clientèle bourgeoise, aisée qui vient. Petit à petit, la société évolue et on se rend compte qu'il y a un besoin de propreté et d'hygiène, alors on rajoute des douches et on voit apparaître une autre clientèle, plus populaire."

Baignoire des Bains Pommer à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Ce qui frappe en entrant dans le hall des bains, c'est la qualité de conservation du bâtiment. Le temps s'est arrêté en 1972, la boiserie de l'escalier et du banc central brille, le carrelage a gardé ses couleurs, les clochettes, pour appeler les employés depuis la baignoire, tintent toujours et les baignoires sont d'un blanc éclatant.

Hugette est avignonnaise, elle scrute chaque détail de l'endroit : "Il y a des noms qui résonnent parmi les produits qui étaient utilisés ici. Comme Palmolive ou le Pento que nos grands-parents utilisaient". Dans les vitrines, on retrouve des bijoux oubliés, des chevalières, des bagues, des pièces de monnaie... Et au détour d'une porte dérobée dans une cabine de bain, à l'étage, l'entrée des appartements de la famille Pommer.

Tickets de vestiaire retrouvés dans les Bains Pommer © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Aujourd'hui encore il existe des bains publics, ils ont été ouverts par la mairie de Paris, à destination des retraités, des étudiants ou des sans-domiciles fixes. Fort de son succès, une nouvelle visite est programmée pour le 20 août, dans le cadre des jeudis de la culture. Elle est sur réservation en mairie annexe.

Ajout de 10 douches dans les années 1950 aux Bains Pommer à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy