PHOTOS - visitez le nouveau cinéma Omnia, à Rouen, qui rouvre ses portes après deux ans de travaux

Après deux ans de fermeture à cause de travaux, l'Omnia, cinéma arts et essais de Rouen rouvre ses portes ce mercredi 7 septembre. Découvrez-le en photos dans cet article

Il rouvre ses portes ce mercredi 7 septembre, après deux ans de travaux. L'emblématique cinéma Omnia, en centre-ville de Rouen s'est fait une beauté, tout en enlevant l'amiante dans son bâtiments. 7,5 millions d'euros de travaux, pour retrouver sa verrière, construire huit salles, et un café, que nous vous faisons visiter.

Une façade neuve, qui retrouve sa verrière

Cela saute aux yeux, la nouvelle verrière de l'Omnia est bien visible rue de la République. Impossible de la manquer. Derrière, un nouveau ciné-café est ouvert, avec une vue sur l'extérieur. L'intérieur et l'accueil sont entièrement rénovés. "On a fait ressusciter cette verrière historique, salue le directeur du cinéma, Hervé Aguillard. Elle existait dans les années 50, elle a été détruite par Gaumont dans les années 70, quand ils en ont fait un complexe de centre-ville, et on voulait la faire revenir pour avoir ce puits de lumière, c'est une grande fierté."

Un café derrière la nouvelle verrière © Radio France - Coralie Moreau

L'accueil du cinéma a été rénové © Radio France - Coralie Moreau

Huit salles, dont une de 500 places

Le cinéma compte maintenant huit salles, au lieu de sept auparavant. 1.200 places en tout, dont près de 500 dans la nouvelle grande salle, avec un écran qui est maintenant l'un des plus grands de la région. La plus petite salle ne compte que 17 sièges.

La plus grande salle du cinéma, prête à accueillir les cinéphiles. © Radio France - Coralie Moreau

Etre au cœur de la vie culturelle et sociale de Rouen

L'accessibilité a été revue, avec deux ascenseurs, mais garde son allure des années passées. Le rouge opéra notamment reste présent. Le cinéma doit consommer deux fois moins d'énergie qu'auparavant, assure son directeur, Hervé Aguillard, qui ne cache pas sa joie face aux travaux terminés : "On a voulu que ce cinéma ait des espaces confortables, accueillants, on n'a pas lésiné sur certains volumes, notamment la grande salle, qui est une des plus belles de Normandie, avec son écran de vingt mètres de base, une technologie laser... On a voulu gâter les spectateurs, en matière sonore et de projection."

Une des salles rénovées de l'Omnia, à Rouen. © Radio France - Coralie Moreau

Ouvrir un cinéma dans un contexte compliqué pour le secteur, une bonne idée ?

"C'est toujours une émotion exceptionnelle dans la vie d'un exploitant d'ouvrir une salle de cinéma", savoure sur France Bleu Normandie Richard Patry, président de Noé, le délégataire de l'Omnia. "Oui, il y a une baisse de fréquentation de 30% des salles. Mais déjà, dans l'agglomération rouennaise, c'est plutôt 25%. Il y a un dynamisme et on peut se réjouir. L'été a été dur, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut baisser les bras."

Alors, comment redonner envie au public de venir au cinéma, notamment face à la concurrence des plateformes de streaming ? "Il y a eu un changement d'habitudes. On voit la même œuvre sur une plateforme, mais pas dans les mêmes conditions. On vend de la sociabilité. La salle, c'est un lieu de lien social. On est un cinéma arts et essais mais on n'est pas hermétiques. On est le lieu de l'éducation à l'image, il y a un ciné-club adolescent. Vous verrez ici des films que vous ne verrez pas ailleurs, on n'est pas en concurrence avec les autres, mais en complémentarité".

Les tarifs, eux, n'ont pas beaucoup changé, assure Richard Patry : "C'est équivalent à avant les travaux. On a une carte d'abonnement illimité qui est valable aussi dans les Gaumont et les Pathé pour ne pas les citer. On va organiser des débats, des festivals, des ateliers de créations. On veut être au cœur de la vie culturelle et sociale de la ville de Rouen".

Une trentaine de films sont à l'affiche dès ce mercredi 7 septembre, pour un tarif à 8,70 euros la place. 6,70 euros en tarif réduit, 5,70 euros pour les séances avant 13h et 4,50 euros pour les moins de 26 ans. Mais il est aussi possible de profiter de l'abonnement illimité avec le Cinépass Gaumont Pathé.