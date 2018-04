Avec les beaux jours, des fermes-auberges rouvrent leurs portes dans le Haut-Rhin. C'est le cas sur les hauteurs de Soultzeren, à la ferme-auberge du Glasborn-Linge. Alain et Corine Didierjean ouvrent chaque année à Pâques, jusqu'au 11 novembre.

Soultzeren, France

C'est le retour du repas marcaire ou encore des tourtes, dans les fermes-auberges du Haut-Rhin. Certaines restent ouvertes toute l'année, d'autres prennent des pauses et ouvrent pendant les fêtes de Pâques : c'est le cas chez Alain et Corine Didierjean, à la ferme-auberge du Glasborn-Linge, sur les hauteurs de Soultzeren.

Ils ont rouvert leurs portes ce week-end de Pâques, au plus grand bonheur des habitués.

Alain Didierjean ravit d'ouvrir à Pâques Copier

C'est une tradition chez nous d'ouvrir à Pâques. On aime le contact avec les gens. Les bêtes vont remonter dans la vallée dans quelques jours, pour nous accompagner jusqu'au 11 novembre, Alain Didierjean

La ferme-auberge familiale a été rachetée en 1979, Alain avait 11 ans à l'époque, il traînait dans les cuisines et depuis, il n'a pas quitté les fourneaux. Il est épaulé par son épouse Corine et ses filles. Il y a en plus cinq salariés .

La ferme-auberge ouvre à Pâques et referme ses portes le 11 novembre, les Didierjean repartent ensuite en plaine avec leurs bêtes.

Albert et Louise des habitués des lieux © Radio France - Guillaume Chhum

Les ailes de poulet grillé à l'ail et au persil © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage avec Alain et Corine Didierjean et Louise, une randonneuse habituée des lieux Copier

Tout est fait maison : il y a le traditionnel repas marcaire, le baeckaofa , le fromage mais aussi le menu Pic Pic : les ailes de poulet grillé à l'ail ( un régal !)

Nous aimons bien randonner jusqu'ici et faire une halte dans cette ferme-auberge. Nous venons plusieurs fois par an. J'aime bien les Pic Pic : les ailes de poulet grillé à l'ail avec de la salade," Louise, une habituée des lieux

Le repas Pic Pic © Radio France - Guillaume Chhum