[PHOTOS] Yvelines : 2 500 petits Franciliens ont visité le château de Versailles

Le château de Versailles était envahit d'enfants ce lundi : 2 500 petits Franciliens de plusieurs centres de loisirs de la région ont pu le visiter guidés par des comédiens qui leur ont raconté une jolie histoire. Certains découvraient le lieu pour la première fois et étaient ravis.

Versailles, France

Ce lundi, alors que le château de Versailles est fermé au public ce jour-là - 2 500 petits franciliens de différents centres de loisirs de la région ont pu le visiter. Mais pas n'importe comment : par petits groupes d'une vingtaines d'enfants et en écoutant une histoire contée par des comédiens. Une bonne façon de capter leur attention et une bonne façon aussi de permettre à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances d'avoir des activités ludiques cet été.

Les enfants du groupe du centre de loisirs de Romainville dans le 19e arrondissement enchaînent les salons du château pour connaître l'histoire racontée par les comédiens. © Radio France - Kathleen Comte

Et pour être sûr que les enfants repartent en ayant appris des choses, les comédiens n'hésitent pas à les faire participer. © Radio France - Kathleen Comte

Je trouve que c'est génial ! On vit l'instant avec les enfants et je trouve que c'est magnifique ! (Amr, animateur au centre de loisirs Romainville dans le 19e arrondissement de Paris)

Les enfants sont émerveillés en entrant dans la Galerie des Glaces, certains viennent au château de Versailles pour la première fois. © Radio France - Kathleen Comte

Les petits Franciliens apprennent même à faire la révérence avant de rencontrer le roi Louis XIV et de connaître enfin la fin de l'histoire. © Radio France - Kathleen Comte

Sur les 2 500 enfants présents ce lundi (tous scolarisés dans des écoles élémentaires de la région), 1 800 sont issus de centres de loisirs parisiens et 700 de centres de loisirs de la petite couronne (Antony, Massy, Rosny-sous-Bois, Clamart et Chatou). A noter également que sur les 1 800 Parisiens, 50 sont issus d'hôtels sociaux situés dans le 17e arrondissement et viennent avec le Samu social. Les enfants ont également pu découvrir les Jardins du château.

C'est la 4e édition cette année d' "Une journée de vacances à Versailles". Une autre journée avec 2 500 autres petits Franciliens est prévue le 19 août prochain.