Pianos désinfectés et distanciation sociale : les écoles de musique sarthoises font leur rentrée

Plus question de jouer en orchestre, de prendre des cours de chant collectifs ou d'oublier le gel à l'entrée : la rentrée est aussi particulière dans les écoles de musique. A Sillé-le-Guillaume (Sarthe), on s'est adapté pour retrouver les 200 élèves dans les meilleures conditions.

Les activités extrascolaires ont aussi repris en ce mois de septembre, notamment dans les écoles de musique. À Sillé-le-Guillaume, au nord-ouest du Mans, en Sarthe, les enfants sont revenus depuis une semaine. Cette année, le nombre d'inscrits est le même, environ 200. Une reprise "normale" après six mois d'arrêt dus au coronavirus, "si l'on met à part les mesures sanitaires", admet Bruno Michel, le directeur de la Maison de la musique.

Lavage de mains et groupes réduits

Un protocole sanitaire "assez complexe" a évidemment été mis en place explique le directeur. D'abord avec _"le lavage des mains_, avec du gel à l'entrée", précise Bruno Michel, mais aussi "une ventilation constante des locaux, tout est ouvert tout le temps, on profite pour l'instant de l'été indien". Les groupes ont également été réduits, à environ 8 personnes, pour permettre la distanciation sociale. D'ailleurs, plus question de jouer en orchestre. Tous les musiciens, surtout pour ceux à vent, jouent en ligne désormais.

Lavage des mains obligatoire à l'entrée de l'école © Radio France - Soisic Pellet

Un piano désinfecté après chaque leçon

La plupart des enfants viennent avec leur propre instrument, mais il y a des instruments partagés. "Typiquement, les pianos", explique Bruno Michel, "vu qu'on ne va pas demander à tout le monde de venir avec son propre piano, ça déforme les poches. Alors, avant chaque cours et après chaque cours, le professeur désinfecte le piano avec des lingettes". Pour le reste, les élèves doivent arriver au maximum avec leurs affaires personnelles.

La pratique la plus problématique : le chant

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les instruments à vent, flûtes ou trompettes, qui posent le plus problème. Mais c'est le chant. "Quand on chante, comme quand on parle, on 'nébulise' beaucoup", ajoute Bruno Michel. Résultat : les cours de chant individuels sont organisés "dans les plus grandes salles que l'on a, pour permettre une distanciation de trois mètres entre l'enseignant et l'élève". En revanche, les cours collectifs eux n'ont toujours pas repris.