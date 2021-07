Picardie : l'acteur qui a incarné le Petit Nicolas lance une cagnotte pour la réalisation de son premier film

Le Petit Nicolas va réaliser son tout premier film ! Vous vous souvenez sûrement du film de 2009 sur les aventures de cet écolier, incarné par Maxime Godart, avec ses parents joués par Valérie Lemercier et Kad Mérad. Après cette expérience qui lui a "permis de découvrir [s]a passion, le monde du cinéma", Maxime Godart, 23 ans, se lance désormais dans la réalisation. Ce jeune Picard va tourner son premier court métrage, en co-réalisation avec Guillaume Chevalier, du 8 au 17 août 2021, entre l'Oise et la Somme.

Objectif de la cagnotte : 4 000 euros

Le titre de ce court-métrage : Constellation. Et c'est un film inspiré de son histoire personnelle qu'entend proposer Maxime Godart, originaire du Noyonnais : "Théo a la vingtaine, il est instance de divorce, explique le jeune cinéaste. Il a développé une très forte dépendance affective vis-à-vis de son ex et il vit très mal la séparation. On va le suivre sur toute une journée, et voir ses problèmes sociaux, ses problèmes financiers... Et à la fin de la journée, il pourrait prendre une décision qui va changer sa vie." Un film d'intérêt public, sur les relations toxiques et le profond mal-être que peuvent parfois ressentir les jeunes adultes.

Le budget de ce film est de 8 500 euros ; des associations et entreprises privées apportent des financements. Mais pour se lancer dans les meilleures conditions, le jeune Picard et son co-réalisateur Guillaume Chevalier ont besoin d'un coup de pouce ! Ils lancent donc une cagnotte : "Il faut louer le matériel, le gîte pour héberger tout le monde. Car les techniciens et acteurs ne sont pas payés pour ces huit jours de tournage, mais nous les défrayons en prenant en charge l'hébergement, la nourriture", détaille Maxime Godart. Le duo de réalisateurs espère atteindre 4 000 euros de soutien avec cette cagnotte, qui termine le 22 juillet. (Le lien pour la cagnotte est ici).

Au bout, des récompenses pour les bienfaiteurs selon leur niveau de contribution : "Une affiche de film dédicacée, une journée sur le plateau de tournage ou encore des places VIP à l'avant-première", détaille le jeune cinéaste. "Constellation" devrait être diffusé dans les cinémas de l'Oise, et peut-être ceux de la Somme, courant de l'année 2022.