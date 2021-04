Picardie : le marché amiénois St-Leu, élu plus beau marché picard, représentera la région au concours national

Dans le cadre du concours Votre plus beau marché, organisé par TF1, le marché Saint-Leu a été élu plus beau marché de Picardie ce lundi 26 avril. Le marché amiénois représentera donc la Picardie au niveau national face à 23 autres marchés.

Le marché Saint-Leu sera-t-il élu plus beau marché de France ? Le marché amiénois a été élu ce lundi 26 avril le plus beau marché de Picardie, dans le cadre du concours Votre plus beau marché, organisé par TF1. Saint-Leu représentera donc la Picardie au niveau national face à 23 autres marchés. Pour voter, c'est sur ce lien.

"C'est comme une médaille pour ce marché"

Pour Thérèse Nowak, hortillonne depuis l'âge de 13 ans, cette distinction est amplement méritée : "Déjà, le cadre est joli : il y a les restaurants, les terrasses et puis la Somme. _Il y a les douze hortillons derrière leur étal : il y a du sourire, de la bonne humeur et des bons produits_", détaille Thérèse Nowak.

L'hortillonne espère désormais que son marché va remporter la compétition et être élu plus beau marché de France : "Ce marché est magnifique ! J'espère vraiment que l'on va gagner, cela me ferait chaud au coeur et me rendrait heureuse... Et elle est tellement belle notre Picardie, elle en serait heureuse aussi !", conclut Thérèse Nowak.