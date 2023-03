Picasso à l'honneur pour le festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan

On connaît désormais les têtes d'affiche de cette 34e édition d'Arte Flamenco de Mont-de-Marsan (Landes). La programmation a été dévoilée ce vendredi 17 mars. Le danseur Farruquito présentera en première mondiale, sa nouvelle création, Alma nueva. 20 ans après Alma vieja, qui fut l'un de ses spectacles emblématiques.

Israel Galvan, va créer en cinq jours un spectacle qui se veut original et éphémère. C'est un spectacle qu'il ne présentera qu'une seule fois, pour le seul public de Mont-de-Marsan le 1er juillet. La danse évidemment sera fortement représentée avec Alfonso Losa, Mercedes de Cordoba et El Choro. Pour le chant flamenco, on notera les récitals de José Valencia, Esther Merino, El Bola et la Tremendita.

Hommage à Picasso

Cette année 2023 marque également le cinquantenaire de la mort de Pablo Picasso. Le festival Arte Flamenco va lui rendre hommage. L'affiche du festival est une reproduction du dessin du peintre espagnol, "Danseuse et Picador" réalisé en 1960. Le festival accueillera à cette occasion le poète Rafael Inglada pour une conférence sur le thème : Picasso et le flamenco.